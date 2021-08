Milan, futuro Pobega: un club è pronto ad ingaggiarlo

Il futuro di Tommaso Pobega al Milan è ancora incerto. Intanto, c’è un club pronto a puntare su di lui per sostituire un mancato arrivo

È tutto da decidere il futuro di Tommaso Pobega. Non è ancora chiaro se il giovane centrocampista italiano rimarrà al Milan la prossima stagione o andrà in prestito per l’ennesima volta. Il dubbio principale sulla permanenza in rossonero di Pobega riguarda soprattutto il suo possibile adattamento allo schema di Stefano Pioli.

Il classe 1999 è una mezz’ala di ruolo naturale, quindi più adatto a giocare in un centrocampo a tre. Nella linea mediana a due dei rossoneri ha già mostrato qualche limite e c’è il dubbio che non possa riuscire a far bene. Nonostante tutto, le sue qualità sono assolutamente indubbie. Nella stagione in prestito allo Spezia, Tommaso ha mostrato grandi prerogative e si è incamminato verso la sua totale esplosione.

Il Milan e la sua area tecnica sono alle prese con le valutazioni del centrocampista, ma nel frattempo non sono mancate le offerte di diversi club. Le società più interessate sono lo Spezia, che appunto vorrebbe il suo ritorno, la Sampdoria e il Cagliari. Il club rossonero non vuole commettere più errori, e per questo sarebbe disposto soltanto a cedere Pobega in prestito, senza perderne il controllo.

Dei tre club sopracitati ce n’è uno assolutamente intenzionato a puntare su di lui.

Leggi anche:

Cagliari in pressing su Pobega: sostituirebbe Nainggolan

Secondo quanto riportato da tuttocagliari.net, Tommaso Pobega è il primo obiettivo dei sardi per rinforzare il centrocampo. Sfumato l’arrivo di Radja Nainggolan, che ha fatto ritorno in patria nell’Anversa, il Cagliari è in forte pressing sul centrocampista rossonero.

Già ieri avevamo accennato al fatto che Tommaso deve ancora prendere una decisione sul suo futuro, date le diverse offerte sul tavolo. È certo che il Milan è disposto a cedere il giocatore soltanto in prestito secco. La prossima settimana potrà essere decisiva per le sorti di Pobega. Per lui si prospetta un’altra stagione distante da Milanello, che può essergli utile ad accumulare l’esperienza necessaria per tornare pronto in rossonero. A confermare tale ipotesi vi è il fatto che il Milan è a lavoro per concludere la trattativa con il Bordeaux per il centrocampista Yacine Adli.