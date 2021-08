Sabitzer, niente Milan | Ha l’accordo con un altro club

Sabitzer difficilmente sarà un nuovo calciatore del Milan. Dalla Germania trapela l’esistenza di un accordo con un’altra società.

In queste settimane Marcel Sabitzer è stato più volte indicato come possibile obiettivo di calciomercato del Milan. Avendo un contratto in scadenza a giugno 2022, rappresenta un’occasione molto interessante.

L’austriaco ricopre un ruolo, quello del trequartista, in cui Stefano Pioli ha bisogno di un rinforzo. Sabitzer, che sa giocare anche a centrocampo, sarebbe un ottimo innesto per la squadra rossonera. Tuttavia, al momento, non risulta alcuna trattativa tra le parti.

Calciomercato Milan, Sabitzer vuole il Bayern Monaco

Il centrocampista offensivo del Lipsia ha come priorità il Bayern Monaco, Secondo quanto rivelato dal giornalista tedesco Christian Falk del quotidiano Bild, tra il giocatore e il club bavarese ci sarebbe già un accordo. Manca, però, l’intesa tra le due società. Il cartellino viene valutato 18 milioni di euro dal Lipsia.

Il club di proprietà della Red Bull avrebbe voluto rinnovare il contratto di Sabitzer, il quale appare deciso a cambiare aria. Il Bayern Monaco è la destinazione preferita e ci sono buone possibilità che il trasferimento vada in porto. Julian Nagelsmann ha allenato l’austriaco a Lipsia e lo vorrebbe con sé nella sua nuova avventura in Baviera, ma serve una cessione prima.

Il Milan sembra tagliato fuori dalla corsa. Salvo sorprese, non sarà Sabitzer il nuovo trequartista di mister Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara gli porteranno un altro rinforzo nel ruolo.