Calciomercato Milan, affare Florenzi | Proposto uno scambio alla Roma

Il Milan vuole chiudere quanto prima l’ingaggio di Florenzi dalla Roma. Maldini e Massara hanno offerto prima un prestito e poi uno scambio.

Il Milan da diversi giorni è in trattativa con la Roma per l’arrivo di Alessandro Florenzi. Non c’è ancora accordo tra le parti e l’operazione probabilmente si sbloccherà solo quando Tiago Pinto rientrerà da Londra.

Finora il club rossonero ha proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre quello giallorosso preferisce la cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito che preveda l’obbligo di acquisto del cartellino. Le parti presto si aggiorneranno per cercare di trovare un’intesa. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento a Milano, scartando altre offerte arrivate.

Calciomercato Milan, Conti alla Roma in cambio di Florenzi?

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Tempo, il Milan avrebbe fatto una mossa per cercare di sbloccare la trattativa Florenzi. È stato proposto il cartellino di Andrea Conti nell’operazione. A José Mourinho serve un nuovo terzino destro, visto che il giovane Reynolds non convince e potrebbe partire in prestito. L’ex Atalanta è in uscita dal club rossonero e sarebbe una soluzione low cost. Prezzo da 5-6 milioni di euro, in virtù anche del contratto in scadenza nel giugno 2022.

Da capire se alla Roma e al suo allenatore possa veramente interessare Conti, reduce da una stagione non esaltante. In quella precedente era riuscito a prendersi il posto da titolare nella fascia destra del Milan, poi un infortunio e la crescita di Davide Calabria – uniti all’arrivo di Diogo Dalot – lo hanno relegato a ultima riserva nel ruolo. Il prestito a Parma non è andato benissimo, la squadra emiliana è retrocessa in Serie B.

Conti cerca una nuova occasione, convinto di avere tanto da offrire. Uno scambio tra lui e Florenzi permetterebbe a Milan e Roma di liberarsi di due esuberi e di mettersi in casa un laterale destro che può tornare utile. Vedremo se ci saranno sviluppi.