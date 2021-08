Milan, esterno dalla Premier League | Maldini prepara l’assalto

Una nuova ala destra offensiva è necessaria a Pioli e il Milan vuole accontentarlo. Con l’addio di Castillejo può arrivare un rinforzo.

Il Milan è ancora una squadra incompleta e ha alcuni colpi in entrata da fare. Fondamentale anche cedere, però i tifosi si attendono alcuni acquisti di buon livello per affrontare con più certezze la stagione.

Una necessità di Stefano Pioli è quella di disporre di un esterno destro offensivo che sappia saltare l’uomo e dare un contributo rilevante in termini di assist e gol. Gli attuali interpreti del ruolo non danno abbastanza garanzie in tal senso, anche se c’è grande fiducia su Alexis Saelemaekers. Nei piani del club rossonero, a dover lasciare Milanello è Samuel Castillejo. Si attendono offerte per lasciarlo partire.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Ziyech?

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che Hakim Ziyech è ancora nel mirino del Milan. Nonostante il marocchino abbia recuperato posizioni nelle gerarchie di Thomas Tuchel, giocando anche titolare in Supercoppa Europea e segnando un gol al Villarreal, il suo futuro al Chelsea non sarebbe ancora sicuro. Il quotidiano ritiene che Paolo Maldini potrebbe fare un nuovo tentativo dopo Ferragosto.

In queste settimane si più volte parlato dell’interesse rossonero per Ziyech, ma da Londra è sempre trapelato un rifiuto a discutere di un trasferimento con la formula del prestito. I Blues hanno investito oltre 40 milioni di euro per comprarlo e un’operazione a titolo temporaneo non è troppo gradita. A questo va aggiunto che l’ex Ajax ha fatto un ottimo pre-campionato e forse Tuchel lo ha rivalutato.

Ad ogni modo, va anche ricordato che Ziyech si è infortunato alla spalla destra durante la sfida di Supercoppa Europea contro il Villarreal. Per fortuna non deve operarsi, ma dovrà saltare alcune partite. Questo è il problema minore per il Milan o altre squadre interessate. Senza la giusta offerta sarà impossibile ottenere il sì dal Chelsea.