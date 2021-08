Calciomercato Milan, il giornalista è sicuro: “Lunedì incontro per l’obiettivo”

Secondo quanto afferma il giornalista Niccolò Ceccarini sul suo profilo Twitter, il Milan incontrerà la Roma nella giornata di lunedì.

Il Milan è focalizzato sugli ultimi colpi da mettere a segno in entrata. Dopo aver piazzato in uscita Caldara e Hauge l’obiettivo è quello di completare la rosa con gli ultimi innesti, cercando di evitare spese fuori portata. Uno dei tasselli da ricoprire è quello del terzino destro. Sfumato praticamente Diogo Dalot, ora il principale candidato per dare il cambio a Davide Calabria è diventato il giallorosso Alessandro Florenzi.

L’esterno ex Psg è un profilo molto gradito e sarebbe disponibile a venire a Milano. Nonostante alcuni intoppi per la formula i rossoneri sono intenzionati ad arrivare alla chiusura dell’operazione. Con il giocatore sarebbe già stato trovato l’accordo di massima e lo stesso Florenzi avrebbe preferito il Diavolo ad altre proposte, provenienti anche dalla Liga.

Lunedì l’incontro con la Roma

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini afferma sul suo profilo Twitter che la dirigenza rossonera ha in programma un appuntamento con la Roma nella giornata di lunedì per trovare l’accordo. I capitolini sono impegnati in questi giorni a Londra per chiudere l’attaccante del Chelsea Tammy Abraham, dopodiché potranno concentrarsi anche su questa trattativa.

Milan e Roma devono riuscire a trovare l’intesa sulla formula dell’eventuale trasferimento del trentenne. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre i giallorossi spingono per l’obbligo. Si attendono ovviamente sviluppi con la prossima settimana che a questo punto può diventare decisiva, in un senso o nell’altro.