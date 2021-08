Sky – “Per Florenzi un ostacolo, ma il Milan è fiducioso”

Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini, la società rossonera rimane forte sull’esterno e ha fiducia di chiudere.

Non è affatto tramontata la pista che potrebbe portare Alessando Florenzi in rossonero. Manuele Baiocchini è intervenuto alla trasmissione di SkySport24 per chiarire la situaizone riguardante il calciatore. Il terzino giallorosso e della Nazionale è destinato a lasciare nuovamente la Capitale e i rossoneri sono molto interessati a lui come vice Calabria sull’out di destra, viste le difficoltà ormai assodate per arrivare a Diogo Dalot.

Queste le parole del giornalista: “Non ci sono le condizioni sufficienti al momento per portare a termine l’operazione Florenzi, ma c’è fiducia e il Milan è ancora fortemente interessato per portare a termine l’operazione Florenzi, ma c’è fiducia e il Milan è ancora fortemente interessato“.

Il nodo è la formula

Lo stesso giocatore sarebbe contento di vestire la maglia del Milan. Ciò che blocca la trattativa però al momento è la formula dell’operazione, con giallorossi e rossoneri non in sintonia su questo punto. Baiocchini ha infatti aggiunto: “Il problema rimane la formula, il Milan punta al prestito con diritto di riscatto, la Roma vuole il prestito con obbligo o la cessione a titolo definitivo”.

La Roma non è attratta dall’idea di uno scambio con Conti ma allo stesso tempo deve trovare una soluzione per l’ex capitano che non rientra nei piani del tecnico Josè Mourinho. Per ora si parla di stallo, anche perché la i capitolini sono impegnati a Londra per l’acquisto di Abraham, ma la sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato se ai giallorossi non saranno ancora pervenute offerte interessanti per l’esterno.