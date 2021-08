Kessie e Ibrahimovic: fissata la data del rientro

Secondo quanto riporta Il Giornale lo svedese e l’ivoriano sono destinati a rientrare nello stesso momento.

Il campionato del Milan comincerà senza due pilastri fondamentali. Kessie e Ibrahimovic sono infatti alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, due problemi differenti che potrebbero però essere accomunati da un fattore: la data del rientro. Serve cautela per evitare delle ricadute e non vale assolutamente correre il rischio, anche perché gare in programma saranno tante in stagione e i rossoneri sono chiamati a far bene su tutti i fronti.

Per quanto riguarda lo svedese il suo ginocchio viene monitorato costantemente. L’ivoriano invece deve recuperare dalla lesione al flessore rimediata pochi giorni fa. Secondo quanto riferisce il Giornale entrambi possono tornare disponibili il 12 settembre dopo la sosta, giusto in tempo per la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri.