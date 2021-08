Calciomercato Milan, l’obiettivo contatta Kalulu | Il retroscena

Il Milan è pronto ad accelerare le ultime operazioni del calciomercato. Uno degli obiettivi ha chiesto delle informazioni a Kalulu sui rossoneri.

È arrivata la conferma da parte del presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, sulla trattativa in stato avanzato con il Milan per il talento Yacine Adli. I rossoneri hanno individuato nel franco-algerino il perfetto rinforzo per la mediana, e adesso sembrano mancare davvero gli ultimi dettagli per chiudere l’affare.

Il valore di mercato del centrocampista si aggira attorno ai 10 milioni di euro. La società è al lavoro per aggiudicarsi il classe 2000. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per lo sbarco del giocatore a Milano.

Notizie rassicuranti sull’affare ci arrivano direttamente da Sportitalia. L’emittente ha svelato alcuni dettagli sulla pista conducente Yacine Adli al Milan. Rilevante un retroscena in particolare.

Adli al Milan, il giocatore ha contattato Kalulu

Stando a quanto raccolto da Sportitalia, Adli avrebbe contattato telefonicamente il rossonero Pierre Kalulu per avere un feedback sull’ambiente Milan. I due sono stati compagni nella Francia Under 21.

Il Milan è un club molto rinomato in quanto a crescita di giovani talenti. Soprattutto nelle ultime due stagioni, l’area tecnica rossonera ha dimostrato di saper valorizzare quel tipo di giocatore giovane che ha bisogno del giusto ambiente e spazio per mostrare le migliori qualità. L’arrivo di Yacine Adli, centrocampista di soli 21 anni, può nuovamente mettere alla prova la società rossonera, che può regalare a sua volta al giocatore un buon palcoscenico di crescita.

Yacine Adli gradisce particolarmente la destinazione Milan. Il giocatore è ben contento del possibile trasferimento. Trapela grande ottimismo attorno all’affare nonostante non vi sia ancora accordo completo tra le due società.

Non ci resta che attendere la conclusione dell’affare, sempre che tutto vada per il verso giusto. Come accennato, prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo di Adli in rossonero. Stefano Pioli avrebbe così a disposizione il nuovo centrocampista prima dell’inizio della Serie A.