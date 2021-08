Calciomercato Milan: “Per Dwomoh non si andrà avanti”

Secondo il giornalista di RMC Sport in questo momento non ci sono i presupposti per andare avanti. Sul giocatore anche club tedeschi.

Ultimi giorni frenetici per il mercato del Milan. Maldini e Massara hanno il loro ben da fare per chiudere le ultime operazioni e consegnare al tecnico Stefano Pioli la rosa completa il prima possibile. Il Diavolo è in forte pressing per Florenzi e Adli e spera di riuscire a piazzare anche Andrea Conti, con Samp e Genoa interessate a lui

Dall’estero intanto continuano ad arrivare notizie riguardo alcune trattative imbastite dalla società rossonera in queste settimane, in particolare quelle portate avanti in Belgio. Il Milan ha sondato il terreno per diversi giovani in quel territorio anche se per il momento non ha affondato il colpo per nessuno dei talenti individuati.

Tutto fermo per Dwomoh

A tal proposito infatti, dopo aver aggiornati i suoi followers sulla situazione legata a Mohamed Daramy, Sacha Tavolieri, giornalista di RMC Sport, ha chiarito anche la situazione legata al giovane Pierre Dwomoh, giovane talento del Genk accostato fortemente al Milan nei giorni scorsi. Queste le sue parole riguardo la trattativa dei rossoneri per il diciassettenne: “Hanno parlato con l’entourage del calciatore però mi sembra che non si andrà avanti per ora. So che ci sono anche squadre tedesche interessate a lui quindi tutto è possibile”.

Dwomoh è considerato uno dei talenti più interessanti in prospettiva e la dirigenza rossonera lo ha subito individuato e si è mossa per tempo. In questo momento evidentemente le priorità sono altre. Potrebbe diventare un discorso da riprendere più in là nel tempo.