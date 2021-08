Calciomercato Milan, scelto il rinforzo a destra | Maldini ha pronta l’offerta

Il Milan è alla ricerca di un esterno d’attacco per la fascia destra. Individuato il nome giusto, adesso si pensa all’offerta

Mancano meno di quindici giorni alla fine del calciomercato estivo, e il Milan è intento a completare con cognizione la sua rosa e nel frattempo a liberarsi dei diversi esuberi. Indubbiamente, serve un nuovo esterno offensivo per la fascia destra, dato che Samuel Castillejo è stato definito non all’altezza. L’ala spagnola è infatti un esubero della rosa di Pioli, e in attesa di cederlo il Milan sta cercando il suo sostituto.

Più volte è stato i ribadito che ai rossoneri serve un esterno d’attacco con ottime qualità nel saltare l’uomo e nell’andare in gol. Il nome in cima alla lista dei desideri è sicuramente quello di Hakim Ziyech del Chelsea, ma l’affare resta davvero complicato.

Ecco che, secondo le ultimi indiscrezioni di mercato, è ritornato nei radar rossoneri un profilo italiano che si è messo in mostra da protagonista negli ultimi Europei vinti dalla Nazionale di Mancini. Si tratta di Domenico Berardi, un nome molto gradito da mister Pioli. Maldini e Massara avrebbero già in mente l’offerta da presentare al Sassuolo per prelevare il giocatore, ma anche in questo caso non sarà semplice portare a termine l’affare.

Milan, obiettivo Berardi: idea prestito oneroso con diritto di riscatto

Secondo i colleghi di calciomercato.it, il Milan è tornato in corsa per Domenico Berardi, date le difficoltà riscontrare nell’affare Ziyech. L’esterno del Sassuolo potrebbe rappresentare l’innesto perfetto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, e non a caso, tempo fa, era circolata voce che fosse proprio il tecnico parmense a gradire particolarmente il profilo di Berardi.

Il classe 1994 è ormai da tempo pronto al salto di qualità e lo ha dimostrato ampiamente durante il cammino agli Europei. Il Milan potrebbe a sua volta rappresentare una buon palcoscenico per lui. Secondo la fonte sopracitata, Maldini e Massara hanno già pronta l’offerta per strappare Berardi al club emiliano: prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Una formula che, però, difficilmente convincerà il Sassuolo, che valuta il cartellino del suo talento 35 milioni di euro. Non ci resta che attendere sviluppi dalla possibile trattativa.