Milan, annunciata la terza maglia Puma 2021/2022 | Video

L’AC Milan, questa mattina, ha annunciato la terza maglia della stagione 2021/2022 attraverso un video sui canali social. Svelata anche la data di presentazione

Dopo la prima e la seconda maglia, ecco arrivato il turno di annunciare la terza. L’AC Milan, stamane, ha pubblicato un video sui canali social ufficiali svelando alcuni dettagli della terza maglia Puma per la stagione che si appresta ad iniziare.

Leggi anche:

Un design innovativo e molto accattivante. Il THIRD JERSEY è in sfondo nero con al centro del petto la scritta rossa AC Milan. Il club rossonero ha comunicato che la terza maglia in questione verrà presentata al pubblico il 19 agosto 2021, praticamente tra tre giorni. Ma nel frattempo è già acquistabile in pre-order sul sito ufficiale del club e in tutti gli store convenzionati.

Questo il comunicato dell’AC Milan:

Dopo la Home e la Away Jersey, ecco che arriva per i tifosi rossoneri la Third Jersey di AC Milan. Ed è già disponibile in pre-order: a partire da oggi, chi la acquista su store.acmilan.com e presso i Casa Milan Store e Milan Mega Store, la riceverà con una speciale ed esclusiva confezione. Nei prossimi giorni, si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova maglia.

Di seguito il video pubblicato sui canali ufficiali social del club