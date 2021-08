Coppa Italia, il Milan sfiderà la vincente di Genoa-Salernitana

Ecco le possibili rivali del Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che scatteranno soltanto a gennaio 2022.

Nel weekend di Ferragosto è scattata ufficialmente l’edizione 2021-2022 della Coppa Italia. Da quest’anno vi partecipano solo i club di Serie A e B ed alcune squadre d’élite della Serie C. Già fuoriusciti alcuni verdetti intriganti.

Ad esempio l’eliminazione del Bologna, sconfitto in casa a sorpresa dalla Ternana con un perentorio 5-4 nella serata di ieri. Mentre le altre squadre della massima serie impegnate nei 32esimi di finale sono tutte andate avanti, chi con difficoltà e chi più agevolmente.

Il Milan intanto già può restringere il campo sulla prima avversaria della competizione. I rossoneri debutteranno agli ottavi di finale nel mese di gennaio 2022. La sfidante sarà la vincente del confronto Genoa-Salernitana, previsto per il prossimo 15 dicembre.

In questo primo turno il Genoa ha superato in rimonta un ottimo Perugia per 3-2, con rete decisiva nel finale del gioiellino africano Kallon. Ieri invece la Salernitana ha liquidato la Reggina con un secco 2-0. Protagonista assoluto l’ex interista Bonazzoli, autore di una doppietta.

Il Milan dunque deve attendere il confronto dei sedicesimi di finale tra i liguri e la neopromossa campana. La gara secca degli ottavi dovrebbe disputarsi allo stadio di San Siro tra il 12 ed il 19 gennaio prossimi. I rossoneri vogliono far bene anche nella competizione nazionale, visto che non trionfano dal lontano 2003. Negli ultimi anni il Diavolo ha sfiorato in due occasioni il trionfo, perdendo entrambe le finali contro la Juventus nel 2016 e nel 2018.