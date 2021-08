Kjaer, Calabria e Tonali: “Sarà fantastico riavere i tifosi allo stadio”

Belle le parole di Tonali, Calabria e Kjaer sul ritorno allo stadio dei tifosi. I tre rossoneri hanno parlato durante il meet&greet organizzato da Socios

L’AC Milan ha da poco reso pubblico un video esclusivo sui propri canali social. Protagonisti delle riprese Simon Kjaer, Davide Calabria e Sandro Tonali. I tre rossoneri hanno incontrato alcuni tifosi prima della gara a Trieste contro il Panathinaikos, nell’evento meet&greet organizzato da Socios, sponsor ufficiale del Milan. I tifosi presenti all’incontro sono possessori di Fan Token e hanno avuto l’opportunità di porre alcune domande a Kjaer, Calabria e Tonali.

Tema principale: il ritorno allo stadio dei tifosi. Le parole dei tre rossoneri:

Calabria: “Sarà bellissimo riavere i tifosi allo stadio, anche se soltanto per metà della capienza di San Siro. Soprattutto perché il Milan ha dei tifosi fantastici. Già in queste amichevoli rivedere i tifosi allo stadio ci ha dato quel qualcosa in più”.

Tonali: “Credo che giocare con i tifosi o senza tifosi siano due cose nettamente diverse. Avere il pubblico sarà tutto a nostro favore, ci aiuteranno a gestire meglio le partite”.

Kjaer: “Faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato tanto tempo senza di loro: faremo di tutto per migliorare quest’anno. C’è solo un obiettivo per fare ciò: guardare in alto e al futuro”.

