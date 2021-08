Biglietti Milan-Cagliari, boom di vendite in soli 30 minuti!

Il Milan è pronto a riaccogliere i suoi tifosi a San Siro nella seconda giornata di campionato contro il Cagliari. È già boom di vendite di biglietti

Il Milan giocherà la sua prima partita di campionato a San Siro il 29 agosto, seconda giornata di Serie A contro il Cagliari. C’è una trepidante attesa tra i tifosi, che non vedono l’ora di rimettere piede tra le mura di San Siro. Mancano e sono mancati i cori allo stadio, gli striscioni e le urla di gioia ma anche di delusione. I fan milanisti hanno una voglia matta di rivedere la propria squadra in campo e dal vivo ovviamente.

Leggi anche:

Un pazzo desiderio che viene dimostrato da un particolare evento. Infatti, come riporta il collega Pietro Balzano Prota su Twitter, il Milan ha già venduto 1500 biglietti per Milan-Cagliari in soli 30 minuti – tra store digitale e fisico. L’apertura della vendita dei biglietti ha avuto inizio proprio mezz’ora fa circa, e i tifosi si sono riversati davanti al pc o direttamente a Casa Milan per aggiudicarsi un posto alla prima di campionato a San Siro.

Il Milan, dal suo canto, potrà riabbracciare i tanti tifosi e godere del loro grande supporto dal vivo. Ovviamente, sarà anche cruciale il guadagno ottenuto dalla vendita dei biglietti – un supporto economico non da poco anche se lo stadio potrà ospitare per il 50% della sua capienza.