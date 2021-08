Tuttosport – Milan, accordo raggiunto! Il giocatore sbarca in Italia

Ottime notizie per il Milan, che ha in mano l’accordo per il suo nuovo colpo per rinforzare il centrocampo.

Sarà una settimana caldissima per il calciomercato Milan quella appena iniziata. I rossoneri, in attesa di incominciare la stagione ufficiale in campionato, stanno lavorando su più tavoli per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Secondo quanto affermato da Tuttosport, nelle scorse ore Paolo Maldini e compagnia hanno trovato l’accordo per un importante colpo a centrocampo. Il Milan ha praticamente chiuso per l’acquisto di Yacine Adli, talento franco-algerino in forza al Bordeaux.

Un nome seguito con forza nelle ultime settimane e che sembra sempre più vicino al Milan. Il quotidiano sportivo parla oggi addirittura di uno sbarco imminente di Adli in Italia, visto che i rossoneri avrebbero trovato l’accordo definitivo con il suo attuale club d’appartenenza.

Yacine Adli giocherà nel Milan: c’è l’ok del Bordeaux

La notizia molto ottimista lanciata da Tuttosport è suggerita dunque dal via libera del Bordeaux. Dopo giorni di trattative a distanza, i dirigenti del Milan avrebbero convinti quelli del club francese con un’offerta evidentemente irrinunciabile.

Sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ancora non chiaro se comprensivi di bonus oppure si tratti di una proposta secca e cash. Il Bordeaux considera Adli una risorsa della propria rosa, ma sa bene di non poterlo trattenere a lungo visto il pressing di club ben più prestigiosi.

Nella giornata odierna il Bordeaux dovrebbe autorizzare il classe 2000 a volare in direzione Milano, dove Adli effettuerà le visite mediche di rito prima della firma ufficiale con il Milan. A breve dunque il centrocampista tuttofare inizierà la sua avventura in Serie A. Un bel colpo in prospettiva, ma sicuramente mister Pioli saprà utilizzare il francese fin da subito nel suo scacchiere tattico.