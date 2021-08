Florenzi al Milan, accordo vicino: cifre e formula dell’affare

Importante apertura della Roma sulla formula dell’operazione Florenzi, che nelle prossime ore potrebbe diventare un giocatore del Milan. Spuntano le cifre della trattativa.

Si avvicina il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan. I contatti di queste ore tra le parti si stanno sviluppando positivamente e c’è grande fiducia.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo sito ufficiale scrive che la Roma ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Si ragiona sulla base di un milione di euro per il prestito con 3,5-4 milioni per il diritto di riscatto. Un accordo definitivo può essere trovato nelle prossime ore. Il Milan spera di chiudere la trattativa e di assicurarsi così il laterale destro della nazionale.

Florenzi nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Paris Saint Germain, che alla fine non lo ha riscattato per i 9 milioni pattuiti. Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo aver provato a riprendere Diogo Dalot e aver fatto un sondaggio per Alvaro Odriozola, hanno deciso di puntare sul giocatore in uscita dalla Roma.

Il classe 1991 è una soluzione di esperienza e buona qualità. Inoltre, si tratta di un giocatore duttile a livello tattico. Può giocare sia da terzino che in posizione più avanzata. In caso di necessità, può agire pure sulla corsia sinistra.