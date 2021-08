Calciomercato Milan, Vlasic attende Maldini | Nuova offerta?

Atteso un rilancio del Milan per Vlasic, fantasista del CSKA Mosca che vuole vestire la maglia rossonera. Il club russo è un osso duro nella trattativa.

Restano due settimane al Milan per prendere un nuovo trequartista. Stefano Pioli ha grande bisogno di un rinforzo nel ruolo e si aspetta di essere accontentato dalla dirigenza.

Tra i profili maggiormente graditi c’è Nikola Vlasic, compagno di nazionale di Ante Rebic. Il croato ha caratteristiche che ben si sposerebbero con il modo di giocare della squadra rossonera. Lui ha già fatto sapere che si trasferirebbe molto volentieri a Milanello, ma la trattativa è bloccata da settimane.

Dopo la prima offerta, prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 20, il Milan non ha rilanciato e bisognerà vedere se lo farà. Con l’avvicinarsi della fine della sessione estiva del calciomercato ci potrebbe essere la possibilità di strappare condizioni favorevoli, magari contando anche sulla grande voglia dell’ex Everton di lasciare la Russia.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che Vlasic sta aspettando ancora il Milan. Il trequartista croato sogna di giocare in Serie A e vorrebbe trasferirsi in maglia rossonera, ma il CSKA Mosca per adesso non apre sulla formula del trasferimento. Il club russo intende effettuare la cessione a titolo definitivo, mentre Paolo Maldini e Frederic Massara puntano sul prestito con diritto di riscatto.

L’operazione non è affatto semplice. In questi giorni Aleksei Berezutski, allenatore del CSKA Mosca, ha dichiarato che Vlasic partirà solamente per tanti soldi. Padre e agente del calciatore hanno fatto intendere chiaramente che c’è la volontà di lasciare la Russia, però il club di proprietà di Evegeny Giner per adesso non sembra smuoversi dalla propria posizione. Maldini e Massara, comunque, dovrebbero effettuare un altro tentativo.

