Dal Brasile – Milan, offerta per Vanderson: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale Uol.Esporte, i rossoneri hanno presentato un’offerta al Gremio per il laterale. Pista complicata.

Mancano poco meno di due settimane al termine del mercato e il Milan continua a sfogliare la margherita per individuare i nomi giusti per completare la rosa. Il Diavolo ha bisogno ancora di almeno tre innesti da aggiungere e uno di questi è il terzino destro, per il quale Maldini sta incontrando diverse difficoltà a chiudere.

Dopo Diogo Dalot e Alvaro Odriozola, l’obiettivo principale è Alessandro Florenzi, ma nonostante l’ottimismo dei media riguardo questa operazione, non c’è ancora nulla di fatto. A riprova di ciò si aggiunge anche il fatto che nelle ultimissime ore è uscito fuori un altro profilo per la fascia destra. Un nome ai molti sconosciuto, ma per gli esperti un talento di grandissima prospettiva, e per il quale sembrerebbe che i rossoneri abbiano già fatto un’offerta.

L’offerta del Milan

Dal Brasile arriva la notizia che i rossoneri starebbero trattando col Gremio per l’esterno Vanderson. Si tratta di un esterno veloce e di spinta, con ampi margini di miglioramento, dal momento che ha soli vent’anni. Secondo quanto riportato da uol.Esporte il Milan avrebbe già un’offerta al club brasiliano da dieci milioni inclusi bonus, il quale però non sarebbe disposto a portare avanti la trattativa.

Il calciatore è considerato “non negoziabile” perché il Gremio è fortemente convinto che nei prossimi mesi il valore del calciatore potrebbe crescere in maniera esponenziale. Sul classe 2001 è stato registrato recentemente anche l’interesse dell’Arsenal. Alla lista degli obiettivi per l’alternativa del titolare Davide Calabria si aggiunge quindi, per il momento, un altro nome. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.