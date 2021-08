Dall’Inghilterra: “Bakayoko non ha dubbi: vuole solo il Milan”

Secondo quanto riportato dal giornalista di Goal.com, il centrocampista francese ha in testa solo i rossoneri.

Ore caldissime per quanto riguarda il mercato del Milan. I rossoneri sono focalizzati sugli ultimi colpi in entrata dopo l’ottimo lavoro fatto nel mese scorso. Pioli aspetta gli ultimi rinforzi per cominciare al meglio una stagione che vedrà i rossoneri protagonisti in campionato, ma anche in Champions League.

E’ di pochi minuti fa la notizia dell’interessamento del Diavolo all’attaccante del Monaco Pellegri, ma la società di via Aldo Rossi si sta muovendo su più fronti. Quasi fatta per il romanista Florenzi, mentre arrivano notizie incoraggianti anche per quanto riguarda Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ha rinnovato con il Chelsea per un altro anno e ora può accasarsi in prestito da qualsiasi parte. Dall’Inghilterra intanto fanno sapere che il suo desiderio è quello di tornare a Milano.

Bakayoko preferisce il Diavolo

Secondo quanto riferito da Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com, i rossoneri hanno deciso e dopo aver fatto ripetuti sondaggi ora stanno spingendo forte per il centrocampista del Chelsea. A detta del giornalista Bakayoko preferisce di gran lunga un ritorno in Italia, per competere per la vetta della Serie A, piuttosto che un’opzione in Ligue 1.

Sul giocatore ci sono stati diversi interessi. Il nome del ventisettenne è stato accostato al Lione (che cerca un sostituto di Jean, ceduto al Monaco) e al Rennes. In Italia si sono fatte sotto anche Napoli e Juventus. I partenopei devono far fronte all’infortunio di Demme e i bianconeri cercavano un elemento di quantità da affidare ad Allegri. Il Diavolo sembra però la destinazione più concreta per il francese, che col passare del tempo si avvicina sempre più al ritorno a San Siro