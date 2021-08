Di Marzio: “Il Milan vuole Pellegri del Monaco”. I dettagli

La notizia arriva dalla Francia, poi l’esperto di mercato ha confermato tutto. L’attaccante è in rotta con i monegaschi e piace molto ai rossoneri.

A poco più di dieci giorni dalla chiusura di questo mercato estivo, il Milan è alle prese con le ultime operazioni da chiudere per completare la rosa. Pioli ha bisogno di un centrocampista in più e di un esterno destro che rappresenti, almeno inizialmente, l’alternativa a Davide Calabria. Bakayoko e Florenzi sono i due nomi in pole per questi ruoli, ma i rossoneri non dovrebbero aver finito qui il loro mercato in entrata.

C’è infatti da capire cosa ha in mente Maldini per il reparto offensivo. Il Diavolo è alla ricerca di un trequartista per rimpiazzare Hakan Calhanoglu, ma potrebbe portare in extremis anche un giovane centravanti. A tal proposito bisogna tenere in considerazione alcune notizie arrivate dalla Francia e già confermate dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio.

Milan su Pellegri

Secondo quanto affermato da Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, il Milan sarebbe interessato a una vecchia conoscenza della Serie A, ora in Francia. Si tratta del giovane attaccante ex Genoa e ora in forza al Monaco, Pietro Pellegri. Aouna riferisce che il classe 2001 potrebbe lasciare il club monegasco quest’estate e che i rossoneri sono particolarmente interessati al suo profilo.

🚨Info : Pietro Pellegri 🇮🇹 pourrait quitter #Monaco cet été. L’attaquant italien a des touches en 🇮🇹. #Milan apprécie notamment son profil. @sebnondahttps://t.co/NuiyWjto9G — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2021

La notizia è stata subito confermata da Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Twitter ha ribadito l’interesse dei rossoneri per l’attaccante.Il Milan cercava un giovane attaccante da affiancare ai più esperti Ibrahimovic e Olivier Giroud. Aveva seguito fortemente il brasiliano Kaio Jorge prima del suo approdo alla Juventus. Possibile che ora Maldini abbia visto in Pellegri una valida alternativa all’ex Santos per completare il reparto d’attacco.