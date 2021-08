Pobega al Torino, via libera del Milan ad una condizione

Prosegue il calciomercato del Milan. In uscita c’è Pobega, che interessa ad Atalanta, Sampdoria, Cagliari e in particolare al Torino

Tanti nomi per il mercato in entrata, ma la dirigenza rossonera ha anche bisogno di sfoltire la rosa. Uno dei nomi dati in partenza è sicuramente quello di Tommaso Pobega. Il giovane calciatore, reduce dall’esperienza allo Spezia, si è messo in luce proprio la scorsa stagione con i liguri.

Sulle sue tracce sono piombate diverse squadre, ma pare che il giocatore abbia già scelto la sua prossima destinazione: il Torino di Juric. Una scelta dettata sicuramente dal minutaggio alto che i granata potrebbero offrirgli, a differenza, ad esempio, dell’Atalanta.

Milan, Pobega via solo se arriva un sostituto

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, il Milan starebbe aspettando a formalizzare la cessione di Pobega in attesa di trovare prima l’accordo con il centrocampista che lo sostituirebbe. Resta forte l’interessamento per Bakayoko, con il Chelsea che ha aperto al trasferimento in prestito.

Nel caso in cui Maldini e Massara non dovessero riuscire a portare a casa un nuovo centrocampista, Pobega potrebbe restare in rossonero e dare la possibilità, in alcune situazioni, di far rifiatare i titolarissimi della mediana Kessie (al momento infortunato) e Bennacer.