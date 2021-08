Calciomercato Milan: l’agente di Pellegri è in sede

Beppe Riso è a colloquio in questi istanti con la dirigenza rossonera per parlare del probabile arrivo del giovane attaccante.

Si accende la pista che porta a Pietro Pellegri in chiave Milan. Maldini è intenzionato a regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante da mettere in rosa e da affiancare all’esperienza di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. E’ il centravanti del Monaco il prescelto per completare un reparto offensivo che diventerebbe di così ampio e di primissimo livello. I rossoneri potrebbero mettere a segno un altro colpo dopo quello di Florenzi dalla Roma.

Leggi anche:

L’agente dell’attaccante, Beppe Riso, è arrivato a Casa Milan. Lo riporta sul proprio profilo Twitter il giornalista di calciomercato.com, Daniele Longo. Da quanto filtrato nella giornata di ieri, sembra che il Diavolo vorrebbe ottenere il prestito del classe 2001 ì, ma per fare questo serve che il club monegasco rinnovi il suo contratto, dal momento che questo è in scadenza nel 2022.