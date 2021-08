Calciomercato Milan, colpo in Finlandia: piace il gioiello Valakari

Il Milan ha messo nel mirino un giovane trequartista made in Finlandia, che piace anche ad altri club europei.

La ricerca di un trequartista da parte del Milan potrebbe spingersi fino alla più remota penisola scandinava. L’ultimo nome che sembrerebbe essere finito nel mirino di Paolo Maldini e soci arriva infatti direttamente dalla Finlandia, paese che si sta rilanciando calcisticamente da qualche anno.

Secondo le indiscrezioni di Calciomercato.it, il Milan starebbe seguendo con grande interesse Onni Valakari. Un profilo che al momento appare poco conosciuto, ma che sta facendo ben parlare di sé. Si tratta di un fantasista classe ’99, che fa parte della nazionale finlandese e milita nel Pafos, club del campionato di Cipro.

Interesse concreto da parte del club rossonero, che potrebbe dunque virare su questo 22enne finlandese per rimpolpare la trequarti in prospettiva. Oltre al Milan, sulle tracce di Valakari vi sono altri club europei. Tra questi spicca il Salisburgo, squadra facente parte dell’universo Red Bull.

Chi è Valakari, lo scandinavo che piace al Milan

Ma scopriamo qualcosa in più su Valakari. Il calciatore è nato a Helsinki nel 1999 e vanta anche il passaporto scozzese. E’ calcisticamente cresciuto nelle giovanili del SJK per poi passare al Turun PS, dove ha debuttato in prima squadra nella stagione 2017-2018.

La prima esperienza all’estero lo porta nel 2018 a trasferirsi in Norvegia, nel Tromso, una delle formazioni più in voga del proprio campionato. Vi resta con ottimi riscontri fino allo scorso anno, quando arriva la chiamata da Cipro: il Pafos lo ingaggia per circa 400 mila euro e Valakari risponde con un’ottima annata. 37 presenze complessive condite da 13 reti e 7 assist, quasi tutte giocate da trequartista puro.

La risonanza internazionale è giunta nella amichevole internazionale dell’11 novembre scorso. La Finlandia è ospite a Parigi della Francia e riesce nel colpaccio: vittoria per 2-0 e gran gol di Valakari, schierato in mediana e decisivo con un sinistro da fuori area che non lasciò scampo al portiere Mandanda. Il costo del suo cartellino si aggira sui 4 milioni di euro.