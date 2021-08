Calciomercato, via dal Milan | Tre squadre lo vogliono

Il Milan è pronto a fare alcune operazioni in uscita e tra le cessioni in programma c’è anche quella di Conti, nel mirino di tre società.

Il Milan nel finale di questa finestra estiva del calciomercato deve completare diverse operazioni tra entrate e uscite. Entro il 31 agosto ogni tassello deve essere al posto giusto.

Tra gli affari che la società vuole concretizzare quanto prima c’è la cessione di Andrea Conti. Il terzino destro di Lecco non rientra più nei piani di Stefano Pioli, che da tempo ha dato l’ok al suo trasferimento. Il contratto scade a giugno 2022 e non è mai iniziata una trattativa per il rinnovo. L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è vendere il suo cartellino.

Mercato Milan: Samp, Genoa e Cagliari su Conti

Il Corriere dello Sport conferma che sono Sampdoria e Genoa le due squadre maggiormente interessate a Conti. Possibile derby di Genova per il 27enne terzino, che ha tanta voglia di riscatto e di giocare con continuità. La destinazione blucerchiata appare la più probabile, anche perché c’è Roberto D’Aversa a spingere per il suo acquisto.

L’allenatore della Samp ha già allenato Conti al Lanciano e anche al Parma nella seconda metà della scorsa stagione e ha grande stima per lui. Lo vorrebbe con sé a Genova, considerando pure che Bereszynski non lo sta convincendo particolarmente come laterale destro.

Il direttore sportivo blucerchiato Daniele Faggiano ne sta parlando con Maldini. L’operazione si può fare solamente a titolo definitivo, dato che il contratto dell’ex Atalanta scade a giugno 2022. Il Milan vorrebbe incassare circa 5 milioni di euro dalla cessione del giocatore, sul quale anche il Cagliari rimane vigile.

La società rossonera spera che si sblocchi questa cessione, in modo tale da liberarsi di un esubero e incassare una cifra che eviti una minusvalenza a bilancio. Si attendono novità in questi giorni.