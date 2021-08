Milan, caccia al trequartista: “Potrebbe arrivare dal Manchester United”

Il Milan cerca ancora il suo nuovo trequartista. Secondo il noto giornalista si potrebbe trattare di un giocatore proveniente dalla Premier League

Continua la caccia sfrenata al nuovo trequartista da parte del Milan. I dibattiti sono accessi all’interno dell’ambiente rossonero, con i tanti tifosi impazienti di accogliere colui che assumerà un ruolo cardine nel gioco di Stefano Pioli. Via Hakan Calhanoglu, al Milan non può bastare il solo Brahim Diaz, che per esperienza e capacità tecnico-tattiche ha ancora bisogno di lavorare sodo. Certo, il talento non manca, ma i rossoneri hanno bisogno di un profilo più esperto e che possa dare determinate garanzie.

Come ormai è risaputo, i nomi che gravitano in orbita Milan sono quelli di Isco, Vlasic e Ziyech. Josip Ilicic sembra ormai lontano dai colori rossoneri. Qualche giorno fa, però, il giornalista Carlo Pellegatti aveva affermato di esser venuto a conoscenza del fatto che il Milan avesse già l’accordo con il suo nuovo trequartista; un nome ancora sconosciuto ai media, o comunque un affare non venuto a galla.

In un video, sul suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera è tornato sulla questione, stavolta facendo un nome preciso. Potrebbe essere lui il giocatore destinato ad occupare il ruolo di trequartista nella rosa di Pioli?

Pellegatti: “Vuole andar via dallo United. È lui?”

Da tempo, si discute sul fatto che Stefano Pioli preferisca un giocatore abile a giocare sia da trequartista centrale che da esterno destro offensivo. Una prerogativa che può essere molto importante, dato anche il fatto che Samuel Castillejo è ormai alla porta pronto per esser ceduto. Ecco che Maldini e Massara preferirebbero un colpo alla Ziyech, piuttosto che un trequartista statico. Il Chelsea ha alzato però un muro altissimo alla richiesta di prestito da parte dei rossoneri.

Carlo Pellegatti ha oggi lanciato un nome, non totalmente nuovo, che potrebbe avere la duttilità richiesta da Stefano Pioli. Il giornalista ha ipotizzato che può essere Jesse Lingard il trequartista/esterno con cui il Milan ha già un accordo.

Le sue parole: “Ieri sera mi hanno segnalato un giocatore che vorrebbe lasciare il Manchester United. Ruolo? Trequartista-Ala destra. Il suo nome è Jesse Lingard. Sarà lui il prescelto? Non lo so, però è un nome su cui potremmo discutere e parlare”.