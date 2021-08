Gasperini: “Ilicic voleva andar via, poi è cambiato tutto”

Josip Ilicic sembrava molto vicino al trasferimento al Milan, ma i contatti si sono ad un tratto bloccati. Gasperini ha spiegato le ragioni della permanenza all’Atalanta

Il Milan, che è ancora alla ricerca di un trequartista, si era interessato a Josip Ilicic come possibile rinforzo per il cruciale ruolo. Lo sloveno aveva dato il suo benestare al trasferimento in rossonero, ma sono mancati i presupposti per la sua cessione – almeno per il momento. Infatti, se l’Atalanta richiedeva per il cartellino di Josip una cifra vicina agli 8 milioni di euro, il Milan sarebbe stato disposto a spenderne un massimo 3,5 milioni.

Il tira e molla sembra essersi bloccato nel momento in cui lo sloveno ha giocato in amichevole contro l’Alessandria e mettendo a segno una doppietta. Secondo diverse fonti, il giocatore e il suo attuale allenatore, Gian Piero Gasperini, avrebbero chiarito alcuni fraintendimenti passati, e adesso Ilicic è pronto a rimanere a Bergamo.

Ovviamente sono soltanto supposizioni, dato che il calciomercato non è ancora terminato e il futuro di Ilicic può essere ancora in bilico. A chiarire l’attuale situazione dell’attaccante sloveno ci ha pensato proprio Gian Piero Gasperini, che ha parlato da poco in conferenza stampa.

Gasperini su Ilicic: “Faccio solo scelte tecniche”

Il Gasp, alla vigilia del debutto in Serie A contro il Torino, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara. Al tecnico è stata posta una particolare domanda sul futuro di Ilicic e la sua risposta è stata molto dettagliata.

