Sportmediaset – Pioli, idee chiare: scelto l’11 per Samp-Milan

Le ultime sulla formazione del Milan che sfiderà lunedì sera la Sampdoria per la prima giornata del nuovo campionato.

Il calciomercato tiene banco in casa Milan in questi giorni, con l’arrivo ormai concretizzato di Alessandro Florenzi ed almeno altre due trattative in canna. Ma c’è anche il campionato che sta per ricominciare, con l’appuntamento contro la Sampdoria ormai alle porte.

Il 23 agosto, nel posticipo del lunedì sera, i rossoneri saranno di scena a Marassi. Una gara insidiosa e particolare, anche perché la Samp è una delle tante formazioni di Serie A che hanno cambiato allenatore in estate. Roberto D’Aversa è il nuovo tecnico, mentre il Milan ripartirà da qualche volto nuovo ma da una base ben precisa.

Stefano Pioli, secondo quanto detto poco fa nell’edizione di Sportmediaset, ha le idee già molto chiare. Sa di dover fare a meno lunedì di due intoccabili come Kessie e Ibrahimovic, ma ha in mente l’undici titolare per cominciare al meglio la stagione.

La formazione del Milan anti-Sampdoria

L’undici di partenza sembra dunque già scritto. Sarà la prima da titolare in Italia per i due acquisti finora più importanti, ovvero il portiere Mike Maignan e il centravanti Olivier Giroud, entrambi destinati a iniziare dal 1′ minuto dopo l’ottimo precampionato svolto.

In difesa Fikayo Tomori e Simon Kjaer dovrebbero tornare a formare la coppia titolare di centrali, con capitan Romagnoli destinato alla panchina. Out inizialmente anche Ante Rebic, forse tra i meno brillanti nella preparazione estiva.

Pioli darà fiducia a Sandro Tonali come vice-Kessie e al rientrante Brahim Diaz, che al momento risulta l’unico trequartista centrale a disposizione, in attesa di un probabile rinforzo di fine agosto. Questo dunque il probabile undici titolare di Marassi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.