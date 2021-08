Milan, Florenzi ha firmato. Sarà a disposizione già da domani

L’esterno ha siglato il nuovo contratto con il Diavolo e si metterà subito a disposizione del nuovo allenatore per la gara con la Samp.

E’ fatta: Alessandro Florenzi ha firmato con il Milan. L’esterno è arrivato nella sede rossonera verso le 18, dopo aver sostenuto le visite mediche a La Madonnina. Ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno del prossimo anno. Si attende ora soltanto l’annuncio ufficiale del club, ma possiamo considerare ormai Florenzi un nuovo giocatore del Milan.

L’ex giallorosso è pronto per aggregarsi al gruppo e sarà a diposizione di Stefano Pioli già da domani per preparare la sfida d’esordio contro la Sampdoria. La convocazione è molto probabile anche se difficilmente il neocampione d’Europa con l’Italia scenderà in campo lunedì.