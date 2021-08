Milan, Florenzi ha terminato le visite: scelto il numero di maglia

L’esterno ex Roma si appresta ora a firmare il contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero.

Il Milan ha messo a segno un altro colpo in questa sessione estiva di mercato. Alessandro Florenzi ha da poco ultimato presso La Madonnina e si appresta a firmare il contratto per diventare ufficialmente un calciatore del Milan. Il Diavolo ha il suo esterno di fascia che nelle idee di Pioli andrà ad alternarsi a Davide Calabria sulla destra.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il nuovo acquisto rossonero ha scelto il suo numero di maglia con i rossoneri. Si tratta di una rottura col passato dal momento che il 24, che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera, era già occupato. L’ex Roma ha scelto quindi il primo numero disponibile in sequenza, il numero 25. Dopo la firma sarà tutto pronto per vedere Florenzi in rossonero.