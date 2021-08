Pellegri al Milan, le richieste del Monaco: si può chiudere

L’esperto di mercato ha svelato quali sono le richieste del club francese per far partire l’attaccante verso Milano.

Il Milan è scatenato in questa giornata sul fronte mercato. Alessandro Florenzi ha svolto le visite mediche e si appresta a diventare un calciatore rossonero. Pioli avrà quindi il suo esterno destro da alternare con Calabria. Ma non finisce qui: il Diavolo è al lavoro per chiudere anche la trattativa Pellegri, svelata dalla Francia nella giornata di ieri.

Nella giornata odierna la dirigenza sta spingendo per portare a casa il centravanti ventenne e mettere a segno l’ennesimo colpo di questa sessione di mercato estiva che sta vedendo i rossoneri assolutamente protagonisti.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club monegasco avrebbe chiesto per il prestito dell’attaccante un milione di euro. I francesi sono pronti ad estendere il contratto dell’ex Genoa per permettere che il trasferimento avvenga con formula, dal momento che attualmente il classe 2001 è in scadenza nel 2022.

#ASMonaco want €1M for the loan of Pietro #Pellegri: they are ready to extend the contract of the striker (expires in 2022). #ACMilan have shown interest and are talking with his agent (Beppe Riso) to try to reach an agreement. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2021