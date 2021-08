Milan TV su Amazon Prime Video: i dettagli dell’offerta

Il comunicato del Milan che annuncia come il canale tematico rossonero sarà fruibile da quest’oggi su Amazon.

Novità interessante per tutti i tifosi milanisti e per chi ama seguire 24 ore su 24 notizie e gesta della squadra rossonera. Da oggi 20 agosto 2021 il canale tematico Milan TV sbarca su una nuova piattaforma televisiva.

Il Milan ha comunicato ufficialmente che tale emittente sarà visibile su Amazon Prime Video Channels. L’ormai noto network legato all’azienda di commercio elettronico statunitense ha acquistato i diritti di trasmissione di Milan TV, fruibile così per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming.

Su Prime Video sarà dunque possibile assistere agli allenamenti in diretta da Milanello, agli eventi speciali ed alle conferenze stampa live. Verranno trasmesse le partite ufficiali del Milan in differita di circa un’ora e alcuni contenuti speciali, i programmi “Controluce” di Mauro Suma, “Forza Milan” con Luca Serafini e “She” con Giorgia Tavella, dedicato alla squadra femminile.

Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios Director ha commentato: «L’approdo di Milan TV su Amazon Prime Video Channels aggiunge una modalità di fruizione innovativa dei contenuti ufficiali del Club, allargando il pubblico raggiungibile dalla nostra offerta e rafforzando ulteriormente il legame emotivo con la nostra fanbase. Questo progetto è un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione del Club e fa parte delle numerose iniziative in essere per posizionarci sempre di più come una Entertainment company”.

Il costo dell’abbonamento di Amazon Prime Video sarà di 3,99 euro al mese. Chi ha già provveduto a sottoporre l’abbonamento annuale da 36 euro avrà fin da subito a disposizione il canale Milan TV nel proprio pacchetto.