Curva Sud, fissato raduno dei tifosi sabato prossimo

La Curva Sud ha organizzato una bella iniziativa per sabato 28 agosto. La tifoseria organizzata rossonera si recherà a Milanello a sostenere la squadra

Lunedì 23 agosto avrà inizio la nuova stagione di Serie A per il Milan, che incontrerà in trasferta la Sampdoria di D’Aversa. Per il primo match a San Siro, invece, bisognerà aspettare sabato 28 agosto. In occasione della prima gara in casa, la Curva Sud ha organizzato una bella iniziativa.

Leggi anche:

Il tifo organizzato rossonero si farà trovare a Milanello per sostenere la squadra prima che questa si rechi a San Siro a disputare la seconda di campionato contro il Cagliari. La Curva Sud ha invitato al raduno qualsiasi tifoso milanista. Un modo per iniziare al meglio la stagione, supportando i rossoneri come sempre fatto. La squadra potrà avere quella motivazione in più, sia fuori che dentro il campo da gioco, dato che lo stadio potrà ospitare tifosi per il 50% della sua capienza.

La Curva Sud ha reso nota l’iniziativa con un post sul proprio canale ufficiale Instagram. Questo il messaggio rilasciato dalla tifoseria organizzata rossonera: