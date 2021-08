Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie. La richiesta è alta

C’è ancora distanza fra l’offerta dei rossoneri e la richiesta dell’agente dell’ivoriano. Serve uno sforzo ulteriore.

Il Milan si muove in maniera attenta sul mercato, sia per quanto riguarda i possibili acquisti che per i rinnovi. Oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale di Alessandro Florenzi, che ieri è diventato un nuovo calciatore rossonero ed è già pronto a dare il suo apporto alla squadra. Si lavora anche per Pellegri e si studia una soluzione low cost per il trequartista. C’è poi la questione sempre molto importante del rinnovo di Kessie. La situazione va ormai avanti da mesi e la dirigenza rossonera sta facendo di tutto per evitare il ripetersi di un epilogo alla Donnarumma o alla Calhanoglu.

Leggi anche:

L’agente di Kessie chiede 7 milioni

C’è ancora distanza infatti fra la proposta dei rossoneri e la richiesta dell’ivoriano. A riferirlo è il quotidiano Tuttosport, che riferisce di come l’agente del calciatore, Atangana, non sia rimasto convinto dalla proposta fatta da Frederic Massara. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan avrebbe alzato l’offerta contrattuale per il prolungamento, ma ancora non basta.

La richiesta infatti si aggira intorno ai 7 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta, ma che Kessie ha dimostrato di meritare per quanto fatto vedere nelle ultime due stagioni in rossonero.