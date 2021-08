Cambia l’arbitro di Samp-Milan: Guida al posto di Fabbri

Cambia la designazione dell’arbitro per il match di lunedì sera tra Sampdoria e Milan, inizialmente assegnata a Fabbri.

Cambio a sorpresa quasi dell’ultimo minuto in vista del match Sampdoria-Milan. Tale modifica riguarda la designazione arbitrale della prima giornata di campionato: a dirigere l’incontro di lunedì 23 agosto non sarà più infatti Michael Fabbri.

Il fischietto di Ravenna non sarà disponibile per arbitrare tale gara. Come comunicato poco fa dal sito dell’AIA, è dunque avvenuto un cambio di designazione, con Marco Guida che è stato scelto per rimpiazzare Fabbri. Non sono note le cause di tale avvicendamento.

Non cambia invece il resto della squadra arbitrale scelta per il match di Marassi. Gli assistenti di linea saranno Ranghetti e Baccini, il quarto uomo Gariglio mentre alla postazione VAR ci sarà l’arbitro Di Paolo.

Leggi anche:

I precedenti del signor Guida con il Milan

Marco Guida, fischietto classe ’81 della sezione di Torre Annunziata, ha già diretto molte volte in Serie A il Milan, essendo anche uno degli arbitri più esperti del massimo campionato. Sono ben 27 i precedenti incroci tra i rossoneri e l’arbitro in questione.

Il bilancio è abbastanza favorevole al Milan, che con l’arbitro Guida è riuscito a vincere 12 volte, pareggiare in 8 occasioni ed uscire sconfitto 7 volte. Nell’ultima stagione trend molto positivo: da ricordare il 7-0 imposto al Torino e le preziose vittorie in trasferta contro Roma e Fiorentina.

Guida ha già diretto in carriera un match tra Sampdoria e Milan a Marassi: era il 13 gennaio 2013, prima giornata di ritorno di quel campionato. Il duello si concluse in parità, sullo 0-0 e con pochissime emozioni da segnalare.