Milan, pressing per Yacine Adli | Nuova offerta di Maldini

Il Milan punta forte su Yacine Adli per il futuro. Trapela l’esistenza di una nuova proposta economica avanzata al Bordeaux. Tutti i dettagli.

Il Milan vuole mettere a segno due colpi a centrocampo. Sta lavorando sia per il ritorno di Tiemoué Bakayoko che per l’acquisto di Yacine Adli.

L’ex Monaco ha recentemente prolungato di un anno il contratto con il Chelsea, una mossa utile per poter perfezionare il suo trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già detto sì al rientro a Milanello, adesso i club devono trovare l’accordo sulle cifre dell’operazione. Possibile che entro l’inizio della prossima settimana arrivi la fumata bianca.

Calciomercato Milan, rilancio per Yacine Adli del Bordeaux

Per quanto riguarda Adli, in questi giorno è trapelata l’intenzione del Milan di non investire più di 10 milioni di euro. Una scelta che si scontra con la volontà del Bordeaux di incassare più di quella cifra, anche perché c’è il 40% della somma eccedente i 5,5 milioni (prezzo di acquisto del gennaio 2019) da corrispondere al PSG.

Oggi il Corriere della Sera scrive che il club rossonero ha formulato una nuova proposta da 12 milioni di euro più il 10% del ricavato di una eventuale futura rivendita. Adesso bisognerà vedere se il Bordeaux accetterà tale proposta.

Come detto in precedenza, il Milan punta a prendere due rinforzi a centrocampo: uno più muscolare come Bakayoko e l’altro più tecnico come Adli. Adesso si tratta di trovare l’accordo completo con i rispettivi club sulle cifre. I due giocatori hanno detto sì e con loro c’è l’intesa contrattuale. Però la parte più difficile dell’operazione va ancora compiuta.

L’ex PSG è un elemento che può offrire più soluzioni a mister Pioli, dato che è capace di giocare sia in mediana che da trequartista. La sua duttilità tattica può tornare molto utile. È un talento ancora da sgrezzare, però il potenziale per una crescita ad ottimi livelli sembra esserci.