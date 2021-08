Sky – Florenzi partirà per Genova: le ultime da Milanello

Sky Sport ha fornito dettagli importanti sulla seduta di allenamento odierna a Milanello e sul programma per la gara di domani contro la Sampdoria

Domani, finalmente, il Milan farà il suo debutto in campo nella nuova stagione di Serie A. I rossoneri incontreranno la Sampdoria di D’Aversa allo Stadio Marassi di Genova. Una gara utile per dimostrare sin da subito le grandi potenzialità della squadra e la voglia di migliorare i risultati dello scorso anno.

Da Sky Sport ci arrivano news importanti sulla squadra di Stefano Pioli, che questa mattina ha effettuato l’ultimo allenamento pre-partita. A Milanello era presente tutta la squadra, compresi gli infortunati Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Ad allenarsi insieme al resto del gruppo anche il neo arrivato Alessandro Florenzi. Secondo la medesima fonte, il terzino ex Roma farà parte della lista dei convocati di Pioli e partirà per Genova insieme alla squadra.

Sky Sport riferisce che i rossoneri partiranno domattina per la Liguria e faranno ritorno a Milano in serata, subito dopo la gara contro i blucerchiati. Ci si augura che sia un inizio positivo per il Milan. Una vittoria già alla prima di campionato potrebbe ben indirizzare le motivazioni dell’intero gruppo e tenere alti gli animi.