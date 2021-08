Sampdoria-Milan, un solo dubbio di formazione per Pioli

Domani sera il Milan esordirà con la gara in casa della Sampdoria. Mister Stefano Pioli ha solo un dubbio sull’11 titolare.

Manca sempre meno all’atteso debutto stagionale del Milan. Dopo un promettente e solido pre-campionato, la squadra di Stefano Pioli esordisce domani sera in Serie A contro la Sampdoria. Un match delicato, visto che i doriani in casa sanno vendere cara la pelle.

Il Milan è già chiamato a rispondere ad alcune delle proprie rivali. Ieri sono già arrivate le prime vittorie di Inter, Atalanta e Lazio, tutte contendenti ai primi posti della classifica. I rossoneri sono considerati, dopo il secondo posto dello scorso anno, una delle formazioni più importanti del campionato.

Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, mister Pioli sta lavorando sul campo per preparare al meglio la prima uscita stagionale. Oggi il tecnico parlerà in conferenza stampa e darà magari qualche dettaglio in più sulle proprie scelte.

Leao o Rebic? Pioli scioglie le riserve

L’idea di formazione titolare per la sfida alla Sampdoria è già nella testa di Pioli da giorni. Difficilmente vi saranno sorprese, viste anche le importanti defezioni di due titolarissimi come Kessie e Ibrahimovic. Senza dimenticare che dal mercato arriverà presto anche qualche altro rinforzo.

Il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 consueto, senza esperimenti di sorta. L’unico ballottaggio ancora da risolvere riguarda il ruolo di esterno mancino offensivo: Pioli deve scegliere tra Rafael Leao e Ante Rebic, anche se il portoghese sembra atleticamente più avanti.

Per il resto l’undici titolare è praticamente scritto. Maignan e Giroud esordiranno da titolari in Serie A, Kjaer riprenderà il suo posto da titolare al centro della difesa e infine Tonali dirigerà con Bennacer il centrocampo. Prima convocazione in vista pure per Florenzi, che però partirà dalla panchina con soli due allenamenti sulle gambe.

La probabile formazione: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao (Rebic); Giroud.