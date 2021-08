Milan, Bennacer è carico: “Inizia una nuova stagione”

Stasera c’è Sampdoria-Milan ed il centrocampista algerino è pronto per l’inizio di questo campionato, ma potrebbe non partire titolare.

Il campionato del Milan parte stasera dal Marassi di Genova, dove a sfidare i rossoneri ci sarà la nuova Sampdoria di Roberto D’Aversa. Tutte le big, a parte la Juventus, hanno trovato i tre punti all’esordio e oggi tutti gli occhi sono puntati sulla squadra di Stefano Pioli. Partire col piede giusto è fondamentale per far capire a tutti che il Milan lotterà per le prime posizioni anche quest’anno ed anche per dare sempre più forza e convinzione agli stessi giocatori rossoneri.

Milan, le parole di Bennacer su Twitter

Sul proprio profilo Twitter, Ismael Bennacer ha pubblicato un video motivazionale per far capire a tutti che è pronto per la gara di stasera: “Inizia una nuova stagione. Forza Milan!”.

Nonostante questo, però, l’algerino dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto Pioli sembra indirizzato a mandare in campo Rade Krunic, forse per le condizioni fisiche non ancora del tutto ottimali del numero 4 rossonero.

Questo non esclude che potremmo vedere Bennacer in campo nel secondo tempo, sia in situazione di risultato favorevole (è bravo a gestire la palla ed abbassare i ritmi della gara) che sfavorevole (con le sue verticalizzazioni veloci ed improvvise verso il trequartista o la punta).