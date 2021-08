Sampdoria-Milan, Bennacer non al top: Pioli sceglie Krunic?

Stasera va in scena la prima partita del Milan nel nuovo campionato di Serie A. I rossoneri a Genova con un solo dubbio di formazione

È tempo di tornare in campo per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, nella prima giornata del campionato 2021/2022 affronteranno, questa sera alle 20.45, la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

I doriani sembrano non avere troppi problemi di formazione, e dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 sempre provato da D’Aversa in questa pre-season: a sostegno dell’unica punta, Quagliarella, dovrebbero partire dall’inizio Candreva, Gabbiadini ed il gioiellino danese Damsgaard.

Pioli pensa a Krunic a centrocampo

Si farà sentire senz’altro l’assenza di Franck Kessie, infortunatosi al rientro dall’Olimpiade con la sua Costa D’Avorio. Il numero 79 rossonero sarà sostituito da Sandro Tonali. Al suo fianco l’unico dubbio su chi schierare per Stefano Pioli: con Bennacer non ancora al top dal punto di vista atletico, il tecnico emiliano starebbe pensando di far partire dall’inizio Rade Krunic.

Una scelta sicuramente azzardata per un centrocampo che risulterebbe inedito. Tonali-Krunic, di fatto, rappresentano la coppia di riserva dei titolarissimi dello scorso anno Kessie-Bennacer. In attesa di Bakayoko, Pioli potrebbe fare affidamento sul bosniaco al fianco di Tonali.

Per il resto non dovrebbero esserci ulteriori dubbi. Maignan a difendere i pali, sostenuto da Theo e Calabria sulle fasce e il duo Kjaer–Tomori al centro. Davanti Saelemaekers, Brahim e Leao (dovrebbe partire lui a discapito di Rebic) a sostegno dell’unica punta Giroud. Partirà sicuramente dalla panchina il neo acquisto Florenzi.