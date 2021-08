ML – Milan, arriva Pellegri: domani le visite mediche

Dovrebbe essere domani il giorno di Pietro Pellegri al Milan. L’attaccante, secondo nostre informazioni, sarà presto in città.

Affare fatto, accordi già raggiunti e fumata bianca ormai prossima. Il Milan inizierà la settimana, dopo la sfida odierna contro la Sampdoria, con l’ennesimo colpo di mercato estivo. E riguarderà ancora una volta il reparto offensivo.

Pietro Pellegri può già considerarsi un nuovo rinforzo del Milan per la stagione 2021-2022. Sarà lui la cosiddetta terza punta, alle spalle di Ibrahimovic e Giroud. L’accordo con il Monaco è stato trovato sulla base di un prestito oneroso più diritto di riscatto intorno ai 7 milioni di euro complessivi.

In attesa dell’ufficialità, la redazione di MilanLive.it ha ottenuto riscontri e conferme sullo sbarco già domani di Pellegri in città. Alcune voci parlavano di una sua presenza stasera a Marassi, per assistere a Sampdoria-Milan e fare il tifo per i nuovi compagni. Ma pare che non sarà così.

Dunque domani sarà la giornata di Pellegri. L’attaccante classe 2001 sbarcherà presumibilmente in mattinata nella città di Milano, pronto a svolgere il consueto iter burocratico prima delle ufficialità. Visite mediche già programmate alla clinica ‘La Madonnina’ e poi l’idoneità sportiva nella sede Coni.

Nel pomeriggio dovrebbero arrivare le firme, alla presenza dei dirigenti Milan e dell’agente Beppe Riso, colui che ha proposto ai rossoneri il prestito di Pellegri come nuova risorsa in attacco. Il talento ex Genoa potrebbe iniziare così subito a lavorare agli ordini di Stefano Pioli.

Le uniche ‘insidie’ sono rappresentate dalle condizioni atletiche di Pellegri. Nell’ultima stagione ha giocato molto poco, solo tanti spezzoni in Ligue 1 ed è stato frenato da diversi stop muscolari. La volontà del centravanti è quella di lasciarsi alle spalle gli infortuni e dare il massimo per il Milan.