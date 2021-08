Sampdoria-Milan: anche Gattuso in tribuna

Un ospite d’onore per l’esordio del Milan. Sugli spalti del Ferraris è presente anche l’ex centrocampista e allenatore dei rossoneri.

Per la prima di campionato degli uomini di Pioli c’è anche una vecchia conoscenza rossonera ad assistere al match. Questa sera ha raggiunto il Ferrasis anche Rino Gattuso. 468 presenze da calciatore e 40 da allenatore per lui, una vera bandiera del Diavolo.

L’ex tecnico del Napoli ha lasciato i partenopei alla scadenza del contratto il 30 giugno. Dopo aver presentato le dimissioni da allenatore della Fiorentina, Ringhio è attualmente libero e ne ha approfittato per non perdersi la prima del suo Milan in questa Serie A 2021-2022