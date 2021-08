Sampdoria-Milan, streaming e diretta tv: come vederla su Dazn e Sky

Il Milan debutta nel campionato di Serie A 2020-21 contro la Sampdoria in trasferta. Un esordio impegnativo per i rossoneri. Ecco dove vederlo a partire dalle 20.45 di lunedì 23 agosto

Esordio in campionato di lunedì per il Milan atteso dalla Sampadoria a Marassi nel posticipo della 1.a giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45.

Rossoneri chiamati subito a rispondere alle vittorie delle altre big, tutte, tranne la Juventus, già con 3 punti in graduatoria. Senza Ibrahimovic e Kessie infortunati, Pioli farà esordire i nuovi acquisti Maignan e Giroud. Linea difensiva confermata con Calabria e Hernandez sugli esterni e Tomori e Kjaer coppia centrale. In mediana, Bennacer ancora non al meglio sarà sostituito da Krunic affiancato da Tonali, coppia inedita già comunque vista in campo nella scorsa stagione nel 3-2 alla Lazio a San Siro. In avanti Leao dovrebbe prevalere nel ballottaggio con Rebic. Diaz e Saelemaekers gli altri a supporto di Giroud.

Nessun volto nuovo nella Sampdoria di D’Aversa, subentrato a Ranieri. L’ex tecnico del Parma si affiderà ai veterani Quagliarella e Candreva in avanti con Damsgaard, sorpresa dell’ultimo Europeo, e Gabbiadini a infoltire ulteriormente il reparto offensivo. Dovrebbe partire dal primo minuto anche Thorsby nonostante le indiscrezioni di mercato sul possibile approdo all’Atalanta.

Sampdoria-Milan, dove vederla lunedì 23 agosto

E’ stato un primo weekend di Serie A non senza problemi con Dazn. Numerosi gli utenti che hanno segnalato sui social, i disservizi dell’applicazione con visione bloccata o a scatti su più partite. Alla stregua di tutti gli altri match della prima di campionato, anche Sampdoria-Milan sarà trasmesso su Dazn, visibile su pc o con l’applicazione su smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick o TimVision, per gli abbonati a quest’ultimo servizio.

Oltre a Dazn, in quanto posticipo del lunedì sera, Sampdoria-Milan sarà visibile in simulcast anche su Sky e precisamente sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251 con ampio pre e post partita. Al termine, replica del match con vari passaggi anche nella giornata di martedì.

La prossima partita di campionato del Milan in programma domenica prossima 29 agosto contro il Cagliari alle 20.45 a San Siro sarà visibile esclusivamente su Dazn.