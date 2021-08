Calciomercato Milan, Di Marzio: “Conferme su Messias. Adli non dipende da altri colpi”

A Sky Calciomercato – L’originale è intervenuto l’esperto di mercato per le ultime sul mercato dei rossoneri.

In questi ultimi giorni di mercato il Milan conta di chiudere gli ultimi colpi per rinforzare ulteriormente una rosa che, come dimostrato già all’esordio contro la Sampdoria, è già molto buona. Il grande lavoro della dirigenza rossonera è assodato, ma in quest’ultima fase si proverà a regalare a Stefano Pioli qualche altro innesto per completare la rosa.

Gianluca Di Marzio è intervenuto per il consueto appuntamento alla trasmissione Calciomercato -L’Originale, analizzando il mercato del Milan in questi ultimi giorni di mercato. L’esperto di mercato ha confermato l’interesse dei rossoneri per il talento del Crotone Junior Messias, che diventa a questo punto l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato: “Pellegri ha svolto oggi le visite e domattina ci sarà la firma a Casa Milan. C’è stato oggi l’incontro con gli agenti di Bakayoko e domani si conta di chiudere per poterlo convocare per la gara di domenica sera. Per Messias abbiamo avuto conferme anche oggi, un ‘operazione che il Milan ha intenzione di portare avanti”.

Adli trattativa indipendente

Di Marzio ha poi proseguito analizzando le trattative per Corona e Adli, con il francese che non è vincolato alle altre trattative: “Ci sono stati anche dei contatti per Jesus Corona, difficile per mille motivi, perché il Porto è una società complicata. Il Milan vorrebbe andare avanti ma stanno trovando delle difficoltà. Quindi Messias resta molto caldo, al netto di possibili sorprese. Tutti questi nomi sono indipendenti da Adli. Se il Milan dovesse trovare l’accordo con il Bordeaux lo farebbe a prescindere perchè lo reputa un investimento per il futuro”.