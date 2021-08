Sky – Milan, domani primo allenamento per Pellegri. Scelto il numero di maglia

Domani finalmente Pellegri potrà scendere in campo a Milanello dopo le visite mediche svolte oggi in città.

Non è ancora arrivato il momento delle ufficialità, ma in pratica Pietro Pellegri può considerarsi un nuovo calciatore del Milan. Il giovane centravanti genovese stamane ha svolto le visite mediche di rito in città, adempiendo alle questioni burocratiche.

Il classe 2001 del Monaco domattina dovrebbe finalmente firmare il contratto con i rossoneri. Oggi non è stato possibile per i vari impegni e meeting già organizzati dai dirigenti (tra cui quello per Bakayoko) e dunque tutto è slittato di 24 ore.

Pellegri arriverà al Milan con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. Operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro. Intanto la redazione di Sky Sport ha fatto sapere che l’attaccante domani pomeriggio sarà a disposizione di mister Pioli e svolgerà il suo primo allenamento a Milanello.

L’inviato a Milanello Peppe Di Stefano ha dunque confermato che Pellegri passerà la sua prima notte milanese con grande entusiasmo, pronto a gettarsi totalmente nell’avventura al Milan fin da domani. L’intento del 20enne è quello di ottenere subito la convocazione per Milan-Cagliari del prossimo weekend.

Intanto arriva anche l’indiscrezione sul numero di maglia che Pellegri avrebbe scelto di indossare. Il neo acquisto del Milan avrà la 64, il numero con cui ha debuttato in Serie A nel 2017 con il Genoa e con cui ha realizzato il suo primo gol ufficiale contro la Roma.

Negli ultimi anni a Monaco Pellegri ha cambiato diversi numeri, indossando senza successo anche la prestigiosa numero 9. Nella stagione corrente aveva scelto il 29, mentre per il Milan ha deciso di tornare alle origini, nella speranza che porti finalmente fortuna.