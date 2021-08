Milan, gli agenti di Bakayoko in sede – VIDEO

L’entourage del giocatore è arrivato a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli sull’arrivo a Milano del francese

Sono arrivati a Casa Milan gli agenti di Tiemoue Bakayoko, Branca e Busiello. I due incontreranno ora la dirigenza rossonera per definire l’operazione che porterà nuovamente il francese a vestire la maglia rossonera dopo due anni.

Un movimento di mercato voluto fortemente da Maldini e Massara, per portare a centrocampo ancora più muscoli e sostanza. Bakayoko andrà ad aggiungersi ad un reparto composto da Bennacer, Kessie (sperando nel suo rinnovo), Tonali e Krunic. Con gli ultimi due titolari nella gara di ieri contro la Samp che hanno disputato un’ottima partita, la mediana rossonera può diventare senz’altro una delle migliori d’Italia e, perché no, d’Europa.

Bakayoko al Milan, manca davvero poco

Sembra davvero tutto fatto per il ritorno dell’ex Napoli in maglia rossonera. Come anche dimostrato dal video pubblicato su Twitter dal giornalista Daniele Longo di Calciomercato.com, gli agenti del giocatore sono a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli.

Per Bakayoko dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto. Il francese rinnoverà con il Chelsea per poi essere girato al Milan, che tra un anno deciderà se riscattarlo ad una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.