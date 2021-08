Kessie, due ricche offerte dalla Premier League: la situazione

Secondo quanto riportato dall’importante giornale ci sarebbero delle novità sulla questione rinnovo dell’ivoriano

Continua la telenovela Kessie. Il Milan non ha alcuna intenzione di ripetere ciò che è successo con Calhanoglu e Donnarumma, con i giocatori andati via a parametro zero. Lo ha fatto ben intendere ieri prima del match contro la Sampdoria il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.

Rinnovo in tempi brevi o cessione, senza mezze misure: è questa l’intenzione della dirigenza rossonera. L’ivoriano chiede 6,5 milioni di euro netti all’anno, il Milan ne propone 5 salendo ogni stagione. Inutile negare che ci sia ancora distanza tra le parti, e serve necessariamente uno sforzo da entrambe per venirsi in contro.

Kessie, due offerte dall’Inghilterra

Il quotidiano Tuttosport riporta l’offerta ricevuta dall’entourage da ben due squadre della Premier League. Una, quasi sicuramente, è il Tottenham di Fabio Paratici che già da qualche settimana aveva messo nel mirino il numero 79 del Milan. Si dice che sia pronto per lui un contratto da 8 milioni.

Sempre secondo il giornale però, Kessie avrebbe messo in stand-by le due grosse proposte ricevute in attesa di ulteriori aggiornamenti con Maldini e Massara. Priorità al Milan dunque, sperando che la questione si risolva nel minor tempo possibile per evitare una nuova situazione come quelle di Calhanoglu e Donnarumma.