Milan, Kessie potrebbe rientrare contro la Lazio: le ultime

Il centrocampista rossonero, alle prese con un infortunio muscolare e al centro del mercato, vuole tornare in campo al più presto

Franck Kessie vuole tornare subito in campo. Con il problema al flessore rimediato al rientro dall’Olimpiade con la sua Costa D’Avorio e quasi del tutto superato, il baluardo del centrocampo del Milan ha intenzione di rientrare al più presto nel roaster a disposizione di Stefano Pioli.

Kessie è al centro delle voci di mercato. Le trattative per il suo rinnovo procedono, con le parti che devono assolutamente trovare un punto d’incontro per chiudere definitivamente la questione. Il franco ivoriano chiede 6.5 milioni di euro a stagione, mentre il Milan ne offre 5 a salire.

Milan, Kessie già in campo contro la Lazio?

Proviamo adesso per un attimo a mettere da parte tutte le questioni che riguardano il calciomercato e pensiamo al calcio giocato. Franck Kessie, fondamentale per questa squadra, dovrebbe quasi certamente saltare anche la prossima partita di campionato dei rossoneri in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari.

Il numero settantanove del Milan però sta lavorando per rientrare al più presto e potrebbe già farlo nella giornata successiva, la terza, contro la Lazio. La sua presenza contro la squadra di Maurizio Sarri potrebbe risultare fondamentale, considerando la pericolosità dei biancolesti soprattutto in mediana, con Milinkovic Savic in particolare che sembra essere in grande spolvero. La forza fisica di Kessie diventerebbe decisiva per riuscire a contrastare giocatori come Felipe Anderson, Pedro e Correa (sempre che quest’ultimo non vada all’Inter negli ultimi giorni di mercato).