Milan, non solo Sarabia: occasione dal Psg in prestito!

Sulla lista dei trequartisti che interessano al Milan c’è anche un giocatore del PSG. I francesi potrebbero aprire al prestito

Manca una sola settimana alla fine del calciomercato, e il Milan sta lavorando al ritorno di Tiemouè Bakayoko per completare la batteria dei centrocampisti. L’accordo è ormai vicinissimo con il Chelsea, con il giocatore che dovrebbe atterrare a Milano già in settimana. Messo a segno il colpo francese, manca un ultimo grande step per completare il mercato rossonero. I tifosi attendono con ansia l’arrivo del nuovo fantasista rossonero, colui che dovrà prendere il posto di Hakan Calhanoglu.

I nomi al vaglio sono e continuano ad essere numerosi, ma il Milan adesso sembra avere le idee chiare su che tipologia di profilo orientarsi. A Stefano Pioli non serve un trequartista centrale statico, ma uno che sappia destreggiarsi con qualità anche sulla fascia destra d’attacco. Hakim Ziyech era il nome in pole, ma il Chelsea ha alzato un muro con alte pretese economiche. Adesso, Maldini e Massara stanno valutando piste più percorribile come quelle che portano a Junior Messias o Jesus Corona. Ma non sono gli unici.

Nelle scorse ore era rimbalzata la voce dell’interesse del Milan per due giocatori in forza al Paris Saint Germain. I francesi hanno condotto una campagna acquisti faraonica e adesso hanno bisogno di sfoltire la rosa. Ai rossoneri piacciono in particolare Pablo Sarabia e Rafinha, giocatori con caratteristiche simili e che potrebbero svolgere al Milan il duplice ruolo di trequartista ed esterno. Riguardo al brasiliano arrivano novità interessanti.

Cessione Rafinha, il PSG apre al prestito

Il noto tabloid francese FootMercato ha reso nota una importante indiscrezione, ovvero che il Paris Saint Germain, pur di far spazio e alleggerire il monte ingaggi, è pronto ad aprire al prestito di Rafinha. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023, e ciò significa che la formula è attuabile.

Sul brasiliano è vivo l’interesse del Milan secondo FootMercato, ma anche di Fenerbahce ed Espanyol. Il Paris Saint Germain, per aprire al prestito, vuole però la garanzia che il club interessato accetti di pagare buona parte dello stipendio del giocatore. E al PSG, si sa, gli ingaggi non sono mai modici. Rafinha percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.

Insomma, la volontà del PSG di cedere il brasiliano è chiara. Da capire se il Milan possa ritenere funzionale al gioco di Pioli il profilo di Rafinha, e quindi voler tentare l’affondo.