Juventus, Kaio Jorge subito ko: rischia un mese di stop

Il giovane brasiliano era stato accostato anche al Milan. Poi l’approdo alla Juve ed ora un infortunio muscolare: tutti i dettagli

Appena arrivato e già infortunato: poteva sicuramente cominciare meglio la nuova avventura di Kaio Jorge con la maglia della Juventus. Il giovane calciatore si è infortunato e questo potrebbe tenerlo lontano dai campi di calcio per addirittura un mese.

Kaio Jorge era stato vicino anche al Milan. Tante, a dir la verità, le squadre interessate all’ex Santos, ma alla fine l’ha spuntata la società del presidente Agnelli.

Kaio Jorge, subito un infortunio muscolare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kaio Jorge ha subito una lesione al retto femorale e tra circa dieci giorni il brasiliano dovrà effettuare nuovi accertamenti, con il rischio di dover rimanere ai box addirittura per un mese.

Dopo il pareggio con rimonta annessa arrivato ieri sul campo dell’Udinese per 2-2, ecco ora un’altra brutta batosta per la Juventus e per lo stesso giocatore. Adesso la squadra di Allegri dovrà fare a meno di lui per circa trenta giorni. Vedremo se Kaio Jorge saprà, una volta guarito dall’infortunio, prendere in mano la Vecchia Signora e diventarne un calciatore importante.