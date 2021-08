Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli: c’è Florenzi

L’elenco dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro la Sampdoria. Subito presente Alessandro Florenzi. Ecco tutti giocatori a disposizione

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro la Sampdoria. Nessuna sorpresa per il Milan: confermate le assenze di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Out anche Andrea Conti, che resta sul mercato.

Prima chiamata, invece, per Alessandro Florenzi, al pari dei nuovi Ballo-Touré, Mike Maignan e Olivier Giroud.

In attesa del nuovo centrocampista, Pioli si porta con se anche Tommaso Pobega, vista l’indisponibilità del centrocampista ivoriano.

I convocati

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.